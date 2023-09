Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABN Amro: nomination d'un COO information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 10:08









(CercleFinance.com) - ABN Amro fait part de son intention de nommer Ton van Nimwegen comme directeur opérationnel (COO) et membre de son conseil exécutif pour une période de quatre ans, avec prise d'effet après une AG extraordinaire dont la date doit encore être fixée.



Avec cette nomination, qui doit encore recevoir l'approbation formelle de la Banque Centrale Européenne, l'établissement financier néerlandais aura achevé la composition de son conseil exécutif.



Ton van Nimwegen dispose de près de 30 ans d'expérience dans le secteur bancaire, le plus récemment en tant que COO de Rabobank. Chez ABN Amro, il sera en charge notamment du renforcement de l'exécution de la stratégie.





