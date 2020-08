Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABN Amro : légère perte nette au 2e trimestre Cercle Finance • 12/08/2020 à 09:20









(CercleFinance.com) - ABN Amro affiche une perte nette de cinq millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2020, contre un bénéfice de 693 millions un an auparavant, sous le poids principalement de lourdes charges de dépréciations sur instruments financiers. Cette dégradation reflète aussi un tassement de 22% du profit opérationnel à 786 millions d'euros, la baisse de 8% des dépenses opérationnelles n'ayant suffi à compenser la diminution de 15% des revenus opérationnels, à un peu moins de deux milliards. 'Même si aux Pays-Bas, l'impact du confinement souple sur l'économie s'est montré moins sévère que dans d'autres pays, la Covid-19 a eu un impact significatif sur notre performance financière', explique le CEO de l'établissement financier, Robert Swaak.

Valeurs associées ABN AMRO DR Euronext Amsterdam +5.39%