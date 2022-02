Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABN Amro: le titre trébuche, un analyste est à la vente information fournie par Cercle Finance • 28/02/2022 à 11:14









(CercleFinance.com) - Le titre ABN Amro chute de plus de 7% lundi à la Bourse d'Amsterdam, alors que les analystes de Berenberg ont dégradé leur recommandation sur la valeur, inquiets du revenu net d'intérêt généré par le groupe bancaire néerlandais.



Les analystes de la banque allemande se disent préoccupés par la faiblesse du revenu net d'intérêt de l'établissement, notant que les prévisions établies par le consensus pour 2023 lui semblent surestimées de 6%.



Ils jugent que cette distortion fait planer un risque de déception au niveau du bénéfice par action (BPA) et abaissent leur conseil à 'vendre' contre 'conserver' jusque-là, avec un objectif ramené de 12,3 à 10 euros.



Pour Berenberg, ABN Amro est aujourd'hui le titre bancaire le plus cher d'Europe, avec une valorisation de 10,7x son profit attendu pour 2023, soit une prime de 50% vis-à-vis de ses pairs.



Peu avant 11h00, l'action décrochait de plus de 7%, alors que l'indice AEX se repliait au même moment de 1,5%.





