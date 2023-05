Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABN Amro: le titre monte après un début d'année réussi information fournie par Cercle Finance • 10/05/2023 à 09:55









(CercleFinance.com) - ABN Amro a annoncé mercredi avoir signé un 'très bon début d'année' en dégageant un bénéfice net supérieur aux attentes au premier trimestre, grâce notamment à une réduction de ses coûts, des annonces qui faisaient grimper le titre en Bourse.



Le bénéfice net de la banque néerlandaise a bondi de 77% à 523 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, contre 295 millions un an auparavant, dépassant largement le consensus des analystes qui le donnait à 370 millions.



Le groupe dit avoir profité de revenus d'intérêts nets élevés, à 1,62 milliard d'euros au cours du trimestre, contre 1,51 milliard attendu par le marché, et d'un faible niveau de coûts du risque.



'Au cours du premier trimestre, l'économie néerlandaise a continué de démontrer sa résistance', a souligné son directeur général, Robert Swaak.



'Les récentes turbulences sur les marchés financiers ont été déclenchées par des problèmes spécifiques au sein de certaines banques', a-t-il ajouté, mettant en avant la 'résilience' des établissements de la zone euro.



ABN a également mis en évidence la bonne maîtrise de ses coûts sous-jacents, qui ont reculé de 2,5% d'un trimestre sur l'autre.



Son ratio de solvabilité CET1 est ressorti à 15% à la fin mars, alors que le consensus visait 15,1%.



Les résultats de la banque étaient bien accueillies mercredi matin à la Bourse d'Amsterdam, où son action prenait près de 3%, soit la plus forte hausse d'un indice AEX en repli de 0,1%.



Le titre signait aussi l'une des meilleures performances de l'indice STOXX Europe 600.





Valeurs associées ABN AMRO DR Euronext Amsterdam +0.53%