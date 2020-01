Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABN Amro : le titre à la peine, UBS se montre prudent Cercle Finance • 21/01/2020 à 12:03









(CercleFinance.com) - L'action ABN Amro se replie mardi à la Bourse d'Amsterdam, pénalisée par les commentaires prudents d'UBS, qui dit percevoir un risque d'abaissement du montant du dividende. A 11h45, le titre du du groupe bancaire néerlandais cède 1,7% à 15,8 euros, alors que l'indice AEX abandonne autour de 0,9%. Dans une note diffusée ce matin, UBS réitère son opinion 'neutre' sur le titre, assortie d'un objectif de cours inchangé de 16,5 euros, tout en faisant part de certaines de ses inquiétudes. 'Nous pensons que les perspectives de croissance des résultats demeurent limitées, affirme notamment le broker, et percevons un risque baissier du côté du dividende'.

Valeurs associées ABN AMRO DR Euronext Amsterdam -1.83%