Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABN Amro: le programme de rachat d'actions est finalisé information fournie par Cercle Finance • 12/05/2022 à 12:31









(CercleFinance.com) - ABN Amro a annoncé jeudi avoir finalisé son programme de rachats d'actions d'un montant de 500 millions d'euros, qu'il avait démarré au mois de février.



Le groupe bancaire néerlandais précise avoir fait l'acquisition de 42,5 millions de ses propres titres dans l'intervalle, à un prix unitaire moyen de 11,77 euros.



Dans son communiqué, ABN explique avoir l'intention d'annuler les actions ainsi rachetées.



Le groupe explique considérer les rachats d'actions non seulement comme un instrument de gestion de capital, mais surtout comme un outil de rémunération de ses actionnaires sur la base de rendements 'attractifs'.





Valeurs associées ABN AMRO DR Euronext Amsterdam -0.77%