ABN Amro: l'UE approuve le rachat de l'allemand HAL

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a annoncé lundi avoir approuvé le rachat par ABN Amro de la banque privée allemande Hauck Aufhäuser Lampe transaction (HAL) 672 millions d'euros, une transaction qui avait été officialisée à la fin du mois de mai.



Bruxelles estime dans un communiqué que l'acquisition ne pose aucun problème en termes de concurrence au vu des parts de marché 'limitées' affichées par le nouvel ensemble.



La transaction a d'ailleurs été examinée dans le cadre d'une procédure simplifiée.



Le groupe financier néerlandais avait annoncé l'acquisition de HAL auprès du conglomérat chinois Fosun International en vue de renforcer ses activités de gestion de fortune en Allemagne.



Avec cette transaction, Bethmann Bank - sa filiale de banque privée en Allemagne - va devenir l'un des principaux établissements du pays en matière de clients fortunés, d'héritage familial et de clientèle institutionnelle.



En tenant compte des 26 milliards d'euros d'actifs sous gestion apportés par Hauck Aufhäuser Lampe, son portefeuille passera ainsi à quelque 70 milliards d'euros d'actifs.





Valeurs associées ABN AMRO DR 15,66 EUR Euronext Amsterdam +1,10%