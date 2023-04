ABN Amro IS : " La décélération du PIB américain est due à l'investissement dans le logement "

(AOF) - Selon Christophe Boucher, Directeur des investissements d'ABN AMRO Investment Solutions, " "Le PIB américain a ralenti bien plus que prévu, à 1,1 % contre 2,6 % au trimestre précédent et 2 % anticipés. Cette décélération surprenante est principalement due à l'investissement des entreprises dans le logement, la composante la plus sensible aux taux d'intérêt. Les indices PMI de la semaine dernière ont envoyé des signaux d'une économie forte, maintenant contrastés par le ralentissement inattendu du PIB ".

" Mais cette décélération cache une résistance sous-jacente et un atterrissage en douceur reste le scénario le plus probable ", poursuit le directeur des investissements.

Contrairement à ce qu'a montré le précédent rapport sur le PIB, les dépenses de consommation ont été fortes et ont augmenté de 3,7% au premier trimestre sur une base annuelle, contre 3,6% au trimestre précédent, malgré la hausse des taux d'intérêt et l'inflation élevée.

" Cette résistance des dépenses de consommation s'explique par l'étroitesse du marché de l'emploi, comme le montrent les rapports précédents sur l'emploi et la baisse des demandes hebdomadaires d'allocations de chômage cette semaine ", estime Christophe Boucher.

Le chiffre total du PIB prouve que le cycle de hausse de la Fed le plus rapide depuis plus d'une décennie commence à peser sur l'économie américaine.

Les anticipations du marché concernant la prochaine décision de la Fed n'ont pas beaucoup changé ces derniers temps, et le résultat le plus probable après la publication du PIB reste une hausse d'un quart de point de pourcentage."