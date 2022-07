ABN Amro IS a déployé la plateforme technologique Aladdin

AAIS a également externalisé son activité de middle office, de sorte que la chaîne de valeur de l'investissement soit davantage axée sur la qualité et la rentabilité avec les dernières technologies disponibles en matière de gestion d'actifs. Cela permettra à la société de se développer et de se concentrer davantage sur des activités génératrices de valeur ajoutée.

L'optimisation de son environnement opérationnel ainsi que la gestion des données internes sont des priorités pour AAIS afin de disposer de process entièrement intégrés contribuant à la réduction des coûts et à l'amélioration de la prestation de services.

Le gestionnaire d'actifs explique qu'il franchit, grâce à cette implémentation, une étape stratégique en optimisant et upgradant son infrastructure technologique, ses outils et ses process.

(AOF) - ABN Amro Investment Solutions (AAIS), la société de gestion d'actifs d'ABN Amro N.V., annonce la finalisation du déploiement d'Aladdin, la plateforme technologique développée par le gestionnaire d'actifs BlackRock pour les activités de gestion de portefeuille et gestion des risques en Europe.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.