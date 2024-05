Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABN Amro: hausse de 29% du bénéfice net au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/05/2024 à 09:55









(CercleFinance.com) - ABN Amro publie un résultat net part du groupe de 674 ME au titre du 1er trimestre, en hausse de 29% par rapport à la même période un an plus tôt et supérieur au consensus.



Dans le même temps, l'EBIT ressort à 2197 ME, en progression de 3%, tandis que les revenus nets d'intérêts (NII) s'élèvent à 1 589 millions d'euros au premier trimestre 2024 (1 620 millions d'euros au T1 2023).



ABN Amro annonce par ailleurs qu'un troisième programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros a été finalisé en mai.



'Les coûts ont baissé de 11% par rapport au premier trimestre 2023 car les prélèvements réglementaires étaient plus faibles', souligne Robert Swaak CEO of ABN AMRO Bank N.V.



'Après une année 2023 difficile, nous prévoyons que la croissance se maintiendra positive mais faible en 2024', souligne la firme.





Valeurs associées ABN AMRO DR Euronext Amsterdam -3.09%