ABN Amro : gagne 2%, un broker en soutien

(CercleFinance.com) - ABN Amro gagne 2% à Amsterdam, alors que RBC a maintenu lundi son opinion 'performance en ligne' sur ABN Amro, qu'il assortit d'un objectif de cours de 11 euros, suite à l'annonce par la banque néerlandaise du règlement d'un litige lié à des accusations de blanchiment d'argent aux Pays-Bas. Pour le courtier canadien, cette annonce constitue un élément 'positif' sachant qu'une performance opérationnelle meilleure que prévu au premier trimestre devrait lui permettre de limiter cet impact. Dans sa note, RBC décrit une situation tout à fait 'gérable' puisque le montant dont doit s'acquitter ABN Amro dans le cadre du dossier représente 480 millions d'euros, soit 4% de sa capitalisation boursière. Au niveau des comptes de premier trimestre, le bénéfice net de 74 millions d'euros devrait se transformer en une perte de 406 millions d'euros, précise le broker, un basculement dans le rouge qui pourrait être amené à menacer le dividende, qui est indexé sur les profits du groupe. RBC s'attend toutefois à ce que cet effet négatif soit contrebalancé, d'ici à la fin de l'année, par des gains sur des opérations immobilières déjà évoqués par ABN Amro.

Valeurs associées ABN AMRO DR Euronext Amsterdam +2.30%