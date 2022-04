Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABN Amro: étend son partenariat avec Temenos information fournie par Cercle Finance • 13/04/2022 à 12:04









(CercleFinance.com) - L'éditeur de logiciels bancaires suisse Temenos a annoncé mercredi que le géant bancaire néerlandais ABN Amro avait décidé d'approfondir leur partenariat en ce qui concerne les services 'cloud'.



Aux termes de cet accord pluriannuel, ABN Amro aura recours à Temenos Banking Cloud, la plateforme cloud sécurisée de l'entreprise genevoise, pour lancer de nouvelles fonctionnalités destinées à une base de clients jugée 'de plus en plus exigeante'.



Utilisateur des solutions de Temenos depuis 2019, le groupe de services financiers a déjà recours à la plateforme ouverte de Temenos pour la conduite de ses opérations de banque de financement à l'international, de ses activités de banque privée ainsi que pour ses transferts de fonds internationaux.





