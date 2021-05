Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABN Amro : en repli, un analyste abaisse sa cible Cercle Finance • 13/05/2021 à 17:17









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le rouge après l'analyse de Barclays. Le bureau d'études réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur ABN Amro, mais réduit son objectif de cours de 4% à 13 euros dans le sillage d'estimations de bénéfice net abaissées de 5% pour 2022 et 2023, à la suite des résultats du premier trimestre 2021. 'Les moteurs en sont des revenus inférieurs de 3%, en partie contrebalancés par des coûts AT1 inférieurs, la plupart des autres postes affichant peu de changement', explique le broker, précisant avoir réduit de 4% ses hypothèses de revenus d'intérêts nets.

Valeurs associées ABN AMRO DR Euronext Amsterdam +0.46%