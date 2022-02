Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABN Amro: en berne avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 10/02/2022 à 16:05









(CercleFinance.com) - ABN Amro lâche près de 5% à Amsterdam, sur fond de propos défavorables d'UBS qui, tout en maintenant sa position 'neutre', abaisse son objectif de cours de 14,6 à 14 euros au lendemain des résultats annuels de l'établissement bancaire.



Le broker note en effet que si les résultats du quatrième trimestre 2021 sont ressortis meilleurs que prévu, le retour de capitaux s'est révélé globalement conforme aux attentes et les prévisions affichées pour 2022 se sont montrées décevantes.





Valeurs associées ABN AMRO DR Euronext Amsterdam -4.18%