ABN Amro: départ anticipé du directeur général

(CercleFinance.com) - Robert Swaak, l'actuel directeur général d'ABN Amro, a annoncé jeudi qu'il partirait plus tôt que prévu de l'établissement bancaire néerlandais.



Nommé à la tête de la banque en avril 2020, Robert Swaak avait été reconduit dans ses fonctions en avril 2024, mais le cadre dirigeant a décidé de ne pas aller jusqu'au bout de son mandat et prévoit de quitter ses fonctions dans le courant du premier semestre 2025.



Dans un communiqué, Swaak explique qu'il envisageait initialement de laisser sa place à un successeur au cours de son second mandat, un moment qu'il estime désormais venu alors que le groupe entre dans une nouvelle phase stratégique.



ABN Amro a récemment conclu l'acquisition de banque privée allemande Hauck Aufhäuser, une opération qui doit lui permettre de renforcer ses activités de gestion de fortune dans le pays.



Le groupe bancaire précise que la recherche de son remplaçant a été engagée.



A la Bourse d'Amsterdam, le titre AN Amro cédait plus de 2% après cette annoncé.





