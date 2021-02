Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABN Amro : délaissé après ses résultats annuels Cercle Finance • 10/02/2021 à 10:57









(CercleFinance.com) - ABN Amro lâche plus de 3% à Amsterdam, après la présentation par l'établissement financier d'une perte de 45 millions d'euros au titre de 2020, à comparer à un profit de 2,05 milliards l'année précédente. Outre de lourdes charges de dépréciations sur instruments financiers pour 2,3 milliards d'euros, son profit opérationnel a diminué de 20% à 2,66 milliards, sous l'effet d'une contraction de 8% de ses revenus opérationnels, à 7,92 milliards. Aucun dividende ne sera proposé pour 2020, mais le groupe néerlandais déclare 's'engager à reprendre les paiements de dividendes de façon durable' en prenant en compte les recommandations de la BCE.

Valeurs associées ABN AMRO DR Euronext Amsterdam -2.13%