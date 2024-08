Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Abn Amro: bénéfice net de 642 ME au 2ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 07/08/2024 à 10:59









(CercleFinance.com) - Le bénéfice net s'est élevé à 642 millions d'euros au 2ème trimestre 2024, soit un rendement des capitaux propres de près de 11 %.



Les revenus nets d'intérêts ont été solides à 1 608 millions d'euros et le groupe s'attend désormais à des revenus nets d'intérêts supérieurs à 6,4 milliards d'euros pour l'ensemble de l'année, en raison de taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps.



L'augmentation du nombre de nouveaux clients et la croissance nette de 1,6 milliard d'euros du portefeuille de prêts hypothécaires ont permis de gagner 20 % de part de marché dans la production de nouveaux prêts hypothécaires. Le portefeuille de prêts aux entreprises a augmenté de 0,7 milliard d'euros.



Le ratio CET1 de Bâle III s'établit à 13,8% et le ratio CET1 de Bâle IV se situe autour de 14%.



L'acompte sur dividende a été fixé à 0,60 euro par action soit 500 millions d'euros.





