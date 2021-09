Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABN Amro : 250 millions d'euros pour indemniser des clients information fournie par Cercle Finance • 06/09/2021 à 10:31









(CercleFinance.com) - ABN Amro a annoncé lundi qu'il allait provisionner 250 millions d'euros dans ses comptes de troisième trimestre en vue d'indemniser des clients auxquels le groupe bancaire néerlandais avait appliqué des taux d'intérêt plus élevés que la moyenne. Dans un communiqué, l'établissement dit avoir trouvé un accord avec l'association des consommateurs des Pays-Bas portant sur l'indemnisation des clients ayant payé trop d'intérêts sur leurs crédits à la consommation de type 'revolving' (renouvelables). L'accord s'appliquera à toute une série de crédits à la consommation qui avaient été accordés à partir de 2008, à la fois par ABN Amro et ses filiales Alfam et ICS. Ce règlement fait suite à une enquête menée par le bureau néerlandais de résolution des plaintes financières, qui avait jugé qu'un certain nombre de banques, dont ABN Amro, n'avaient pas suffisamment suivi les taux du marché lors du calcul de leurs taux d'intérêt. Les premiers clients d'ABN Amro devraient être indemnisés d'ici à la fin de l'année.

