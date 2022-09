Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abivax: une publication dans 'The Lancet' bien accueillie information fournie par Cercle Finance • 06/09/2022 à 11:02









(CercleFinance.com) - Abivax surperforme le marché parisien mardi matin suite à la publication des résultats d'une étude consacrée à son traitement expérimental de la rectocolite hémorragique dans la revue scientifique 'The Lancet'.



Peu avant 11h00, le titre de la société de biotechnologie s'adjuge 3,3%, alors que l'indice CAC Small au même moment évolue autour de l'équilibre.



Dans un communiqué publié dans la matinée, Abivax fait part de la parution dans la revue 'The Lancet Gastroenterology & Hepatology' des données cliniques de son essai de phase IIb conduit pendant 48 semaines sur son produit ABX464.



D'après l'entreprise parisienne, cette publication souligne que la communité scientifique valide la capacité du composé à soulager les symptômes des patients souffrant de RCH modérée à sévère à long terme de manière rapide et durable.



Abivax précise que l'initiation du programme clinique global de phase 3 progresse comme prévu avec l'inclusion d'un premier patient prévue d'ici la fin du mois de septembre.





Valeurs associées ABIVAX Euronext Paris +3.18%