Abivax: un responsable des relations investisseurs nommé

(CercleFinance.com) - Abivax annonce la nomination de Patrick Malloy en tant que senior vice-président relations investisseurs, poste auquel il fera avancer le positionnement stratégique international de la société biopharmaceutique et d'obefazimod auprès de la communauté des investisseurs.



Basé au sein de la filiale d'Abivax établie sur la côte Est des États-Unis, Patrick Malloy apporte 20 ans d'expérience en relations investisseurs ainsi qu'en leadership commercial dans le secteur biopharmaceutique.



Il rejoint Abivax après avoir travaillé chez VectivBio AG (acquise par Ironwood Pharmaceuticals en juin), où il occupait le poste de senior vice-président des relations investisseurs et de la communication stratégique.





