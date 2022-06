Abivax : toutes les résolutions ont été adoptées en AG

(AOF) - Abivax a tenu son Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire le 9 juin dernier. Les résolutions présentées par le Conseil d’administration ont été adoptées et en particulier, l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021, la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d’administration, au Directeur Général et aux administrateurs, ainsi que les délégations accordées au Conseil d’administration en matière financière.

L'Assemblée a également approuvé le renouvellement du mandat d'administrateur de Jean-Jacques Bertrand, Pr. Carol L. Brosgart, M.D., Joy Amundson et de Sofinnova Partners.

