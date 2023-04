Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abivax: sans tendance après des résultats sans surprises information fournie par Cercle Finance • 20/04/2023 à 12:11









(CercleFinance.com) - Le titre Abivax évolue sur une note hésitante jeudi à la Bourse de Paris suite à la publication de résultats annuels jugés sans grande surprise par les analystes.



Peu avant 12h00, l'action de société de biotechnologie avance de 0,9% après avoir chuté de 7% en cours de matinée.



Abivax a fait état ce matin d'une perte opérationnelle de 56,6 millions d'euros au titre de l'exercice 2022, contre -42,6 millions d'euros en 2021, sous l'effet de l'augmentation de ses investissements en R&D et de ses frais généraux et administratifs.



Dans une note de réactions, les équipes de Degroof Petercam évoquent une publication 'sans surprise'.



'Le seul fait saillant est l'annonce d'une extension de la visibilité financière jusqu'au deuxième trimestre 2024', estime la société de Bourse bruxelloise.



Abivax, qui précise que sa consommation de trésorerie s'élève actuellement autour de sept millions d'euros par mois, souligne que son augmentation de capital de 130 millions d'euros souscrite en février assure son financement jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2024.



Les analystes de Degroof Petercam, qui affichent une recommandation d'achat sur le titre, disent avoir ajusté en conséquence leur objectif de cours sur le titre de 13,5 à 16,2 euros.



Grâce notamment à des résultats cliniques prometteurs dans la rectocolite hémorragique, le titre Abivax affiche un gain de plus de 99% depuis le début de l'année.





