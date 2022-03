Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Abivax: résultats prometteurs dans étude de phase 2a information fournie par Cercle Finance • 10/03/2022 à 09:53

(CercleFinance.com) - Abivax annonce aujourd'hui qu'une étude de phase 2a a permis d'obtenir 'des résultats prometteurs' dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde (PR) après un an de traitement continu avec 50 mg d'ABX464 une fois par jour.



' Les taux élevés de maintien de la réponse observés chez les patients dans cette étude se révèlent très prometteurs, particulièrement pour les réponses ACR50 et ACR70. La molécule a également démontré un bon profil de tolérance et aucune infection sérieuse n'a été rapportée', indique Paul Emery, Professeur de Rhumatologie et Directeur du Centre de

Recherche Biomédicale sur la médecine musculo-squelettique à l'Hôpital Universitaire de Leeds (Royaume-Uni).



'Avec son nouveau mécanisme d'action et son profil clinique différencié, ABX464 a le potentiel de prendre une place importante dans la future gestion des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde', assure de son côté le Pr. William Robinson, Chef de Division d'Immunologie et Rhumatologie à l'Université de Stanford (Etats-Unis).