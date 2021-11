Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abivax : résultats prometteurs d'une étude de phase 1/2 information fournie par Cercle Finance • 30/11/2021 à 18:18









(CercleFinance.com) - Abivax annonce aujourd'hui que les résultats de son étude de phase 1/2 d'ABX196 démontrent une bonne tolérance ainsi que des signaux de bénéfice clinique prometteurs. Dans cet essai, des patients atteints de carcinome hépatocellulaire (CHC) ayant déjà reçu des prétraitements importants ont été traités avec ABX196 en association avec le nivolumab, un inhibiteur de point de contrôle, incluant des patients préalablement exposés à des inhibiteurs de point de contrôle. Ces résultats soutiennent la poursuite du développement clinique d'ABX196 dans le cadre du traitement du CHC, indique cette société de biotechnologie.

Valeurs associées ABIVAX Euronext Paris 0.00%