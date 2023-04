Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abivax: résultats positifs de long terme dans la rectocolite information fournie par Cercle Finance • 17/04/2023 à 18:25









(CercleFinance.com) - Abivax annonce que ses résultats cliniques obtenus sur 164 patients ayant terminé deux ans de traitement quotidien de 50 mg d'obefazimod par voie orale confirment le potentiel d'obefazimod à maintenir et à améliorer les résultats cliniques au fil du temps, ainsi que son bon profil de tolérance adapté à l'utilisation au long-cours du candidat-médicament.



' Ces résultats après deux ans sont une nouvelle confirmation du potentiel d'obefazimod à rapidement induire l'efficacité et, ce qui est encore plus important, de la maintenir à long terme chez les patients atteints de rectocolite hémorragique modérée à sévère', souligne le Professeur Hartmut J. Ehrlich, M.D., Directeur Général d'Abivax.



' Nous pensons qu'obefazimod a le potentiel de changer la façon de traiter les patients en contrôlant cette maladie dans la durée', ajoute le Dr. Sheldon Sloan, M.D., M. Bioethics, Directeur Médical d'Abivax.









Valeurs associées ABIVAX Euronext Paris +5.51%