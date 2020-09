Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abivax : résultats de maintenance favorables pour ABX464 Cercle Finance • 03/09/2020 à 13:05









(CercleFinance.com) - Abivax annonce qu'après deux ans de traitement par le candidat médicament ABX464 dans la rectocolite hémorragique, 69% des patients ont atteint le stade de rémission clinique et 94% bénéficient d'une réponse clinique, selon une étude de maintenance de phase 2a. 'Ces données renforcent une nouvelle fois le potentiel d'ABX464 comme traitement bien toléré et efficace administré quotidiennement par voie orale chez des patients atteints d'une rectocolite hémorragique modérée à sévère', commente le directeur général Hartmut Ehrlich. L'inclusion des patients dans l'étude de la phase 2b dans la rectocolite hémorragique se poursuit comme prévu avec 69% des patients randomisés à ce jour. Ce recrutement devrait s'achever à la fin de 2020 et les résultats sont attendus pour le deuxième trimestre 2021.

Valeurs associées ABIVAX Euronext Paris +7.69%