Abivax : report de l'AG au 19 juin

(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique Abivax annonce le report de son assemblée générale annuelle pour des raisons techniques dues à la pandémie du Covid-19 : initialement prévue pour le 5 juin, elle sera reportée au 19 juin à 10h00 et se tiendra à huis clos.

Valeurs associées ABIVAX Euronext Paris +1.14%