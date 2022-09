Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abivax: réalisation d'un financement de 49 millions d'euros information fournie par Cercle Finance • 02/09/2022 à 11:35









(CercleFinance.com) - Abivax annonce la réalisation d'un financement sursouscrit d'environ 49,2 millions d'euros, mené par TCGX avec la participation de Venrock Healthcare Capital Partners, Deep Track Capital, Sofinnova Partners, Invus et Truffle Capital.



Le financement consiste en une augmentation de capital réservée d'environ 46,2 millions d'euros par émission de 5.530.000 actions nouvelles, à un prix de souscription de 8,36 euros par action, et une émission de certificats de royalties d'un montant de 2,9 millions d'euros.



Le produit de la transaction servira principalement à financer l'avancement des études cliniques de phase 3 d'obefazimod dans le traitement de la rectocolite hémorragique, et permet d'étendre la trésorerie de la société jusqu'à la fin du premier trimestre 2023.





Valeurs associées ABIVAX Euronext Paris +11.40%