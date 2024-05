Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Abivax: quatre abstracts à présenter sur obefazimod information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 15:05









(CercleFinance.com) - Abivax annonce la présentation de quatre abstracts scientifiques sur son principal candidat médicament, obefazimod, dans la rectocolite hémorragique modérément à sévèrement active (RCH) et dans un modèle préclinique de cancer du côlon.



'Ces nouvelles données précliniques montrent l'impact d'obefazimod sur la réduction du nombre de tumeurs dans le modèle murin azoxyméthane / sel de sodium au sulfate de dextran de cancer associé à une inflammation', précise le directeur médical Sheldon Sloan.



Les abstracts seront présentés lors du congrès Digestive Disease Week (DDW), qui se tiendra du 18 au 21 mai à Washington, offrant à la société de biotechnologies l'occasion de poursuivre ses échanges avec la communauté d'experts dans ce domaine.





