Communiqué de presse ABIVAX
Abivax publie une déclaration concernant le rapport d'un vendeur à découvert.
Nous procédons actuellement à un examen approfondi du rapport de Scorpion Capital et prévoyons de communiquer de nouvelles informations à ce sujet.
À la lumière de son examen en cours, Abivax constate clairement que ce rapport contient de nombreuses affirmations, hypothèses et conclusions factuellement inexactes et trompeuses, dont certaines reposent sur des études commandées et financées par Scorpion Capital lui-même.
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