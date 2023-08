Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abivax: projet d'offre au public aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 10/08/2023 à 18:20









(CercleFinance.com) - Abivax annonce son intention de procéder à une offre au public de ses actions ordinaires, sous la forme d'' American Depositary Shares (ADS) ', aux États-Unis, sous réserve des conditions de marché et d'autres conditions.



La Société a soumis confidentiellement un projet de document d'enregistrement auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission).



Le calendrier, le nombre d'actions nouvelles à émettre dans le cadre de l'offre proposée et leur prix n'ont pas encore été déterminés.







Valeurs associées ABIVAX Euronext Paris -0.12%