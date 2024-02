Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Abivax: présentation sur obefazimod au congrès de l'ECCO information fournie par Cercle Finance • 13/02/2024 à 09:15









(CercleFinance.com) - Abivax annonce la présentation de quatre abstracts scientifiques sur son obefazimod dans la rectocolite hémorragique modérément à sévèrement active (RCH), lors du 19e congrès de la European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO) prévu du 21 au 24 février à Stockholm.



'Le congrès de l'ECCO nous offre une excellente plateforme pour présenter nos nouvelles données et pour continuer à faire connaître d'avantage le mécanisme d'action unique d'obefazimod', commente Sheldon Sloan, directeur médical d'Abivax.



Selon la société biopharmaceutique, des données sur son principal candidat médicament 'indiquent qu'il exerce son activité anti-inflammatoire en stabilisant la réponse immunitaire chez les patients atteints de rectocolite hémorragique'.





Valeurs associées ABIVAX Euronext Paris -1.88%