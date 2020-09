Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abivax : perte semestrielle accrue, les essais progressent Cercle Finance • 25/09/2020 à 11:23









(CercleFinance.com) - La société de biotechnologie Abivax a dévoilé hier soir ses résultats semestriels et fait un point d'avancement sur ses différents projets. La 'biotech' française - qui estime que ses activités opérationnelles sont financées jusqu'à début 2021 - indique que le premier semestre de l'exercice s'est soldé par une perte accrue de 15,4 millions d'euros, contre un manque à gagner de 14,2 millions d'euros sur la même période de 2019. Concernant ses programmes d'études cliniques en cours, Abivax évoque des progrès 'significatifs' et des recrutements qui se déroulent à la même vitesse qu'avant la crise sanitaire. Son essai clinique prioritaire, l'étude de Phase 2b avec ABX464 dans la rectocolite hémorragique conduite dans 15 pays européens, les Etats-Unis et le Canada, a déjà recruté 77% de ses patients. Abivax dit s'attendre à achever le recrutement de l'étude d'ici à la fin de l'année et à communiquer les premiers résultats au début du deuxième trimestre 2021. L'étude 'pivot' de Phase 2b/3 portant sur ABX464 dans la maladie de Crohn est, elle, en préparation avec l'initiation du recrutement de patients anticipée pour le premier trimestre 2021. Enfin, les études de Phase 2b/3 autour d'ABX464 dans la Covid-19, de Phase 2a dans la polyarthrite rhumatoïde et l'étude d'ABX196 de Phase 1/2 dans le carcinome hépatocellulaire 'progressent' elles aussi, annonce Abivax. Le cours de Bourse de la société biotechnologique réagissait peu à ces annonces vendredi matin, affichant une progression de l'ordre de 1% sur Euronext Paris.

