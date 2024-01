Abivax optimiste sur ses perspectives

(AOF) - Abivax (+0,78% à 10,38 euros) dessine des perspectives positives, trois mois après son introduction au Nasdaq en octobre dernier, qui lui a permis de lever un montant brut de 235,8 millions de dollars (216,39 millions d’euros). La biotech spécialiste des maladies inflammatoires chroniques estime que ses opérations seraient financées jusqu’à l’annonce des premiers résultats des essais d’induction Abtect dans la RCH (rectocolite hémorragique) au premier trimestre 2025.

Ses ressources actuelles pourraient également lui permettre de se financer jusqu'à l'annonce des premiers résultats de son essai d'induction Enhance-CD dans la MC (maladie de Crohn) prévue au cours du deuxième semestre 2025.

"Notre bureau américain a récemment été inauguré et nous avons réussi à recruter une équipe très expérimentée, avec un focus particulier sur les États-Unis" précise le PDG Marc de Garidel. "Pour 2024, notre priorité reste l'achèvement du recrutement des patients dans les études d'induction de phase 3 du programme Abtect".

Afin d'assurer un financement à long terme et d'étendre sa trésorerie actuelle, Abivax "met en œuvre une approche stratégique de financement à plusieurs volets afin de financer ses projets supplémentaires ainsi que l'expansion de ses capacités cliniques, médicales et commerciales".

La publication de ses résultats financiers au 31 décembre 2023 est prévue le 2 avril 2024.

