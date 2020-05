Communiqué de presse ABIVAX



Abivax obtient l'autorisation de l'ANSM et du Comité d'Ethique pour tester son médicament en développement ABX464 chez 1034 patients Covid-19 dans un essai clinique randomisé de phase 2b/3.



Les autorités règlementaires françaises, l'ANSM, ainsi que le comité d'éthique (CPP), autorisent le lancement d'un essai clinique de Phase 2b/3 « miR-AGE » avec ABX464

dans le COVID-19.



Le mécanisme d'action anti-inflammatoire d'ABX464 pourrait contribuer à prévenir et traiter l'« orage cytokinique » et l'hyper-inflammation, conduisant au syndrome de

détresse respiratoire aiguë (SDRA) et au décès des patients atteints du COVID-19.