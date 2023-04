Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abivax: nouveau directeur général nommé information fournie par Cercle Finance • 06/04/2023 à 12:00









(CercleFinance.com) - La société de biotechnologie Abivax annonce la nomination de Marc de Garidel en tant que directeur général et président par intérim de son conseil d'administration, à compter du 5 mai, un nouveau président devant être désigné dans le courant de 2023.



Corinna zur Bonsen-Thomas se retire de son poste de présidente, qu'elle occupait depuis août 2022, et demeure membre du conseil d'administration. Hartmut J Ehrlich quitte ses fonctions de directeur général, qu'il occupait depuis la création d'Abivax.



'Après avoir rejoint CinCor Pharma en juillet 2021, Marc de Garidel a mené à bien la vente de cette société à AstraZeneca en février 2023 pour un montant pouvant aller jusqu'à 1,8 milliard de dollars', en fonction de paiements d'étape, souligne la société.





