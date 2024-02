Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Abivax: nomination d'une responsable qualité information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 16:17









(CercleFinance.com) - Abivax annonce la nomination d'Ana Sharma en tant que vice-présidente, global head of quality, apportant plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie biopharmaceutique et son expertise dans le domaine de la qualité et la conformité aux normes GxP.



Ana Sharma rejoint Abivax après avoir travaillé chez Takeda, où elle occupait le poste de vice-présidente, global head of research and development clinical quality assurance. Auparavant, elle a travaillé pour Novartis, Amgen et le Dana-Farber/Harvard Cancer Center.



Elle a contribué à la mise sur le marché de plus de 30 médicaments dans plusieurs domaines thérapeutiques, notamment en gastroentérologie et en immunologie. Elle a géré des équipes internationales ainsi que les interactions avec les autorités réglementaires.





Valeurs associées ABIVAX Euronext Paris -0.70%