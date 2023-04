Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abivax: nomination d'un directeur commercial information fournie par Cercle Finance • 18/04/2023 à 18:17









(CercleFinance.com) - Abivax annonce aujourd'hui la nomination de Michael Ferguson en tant que Directeur Commercial avec prise d'effet immédiate.



Michael Ferguson dispose de plus de 22 ans d'expérience dans l'industrie biopharmaceutique avec notamment une expertise reconnue dans le domaine de la gastroentérologie et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Il sera basé au sein de la nouvelle filiale d'Abivax établie sur la côte Est aux États-Unis.



Par conséquent, Pierre Courteille se concentrera sur les activités de développement des affaires et est nommé Directeur du Business Développement.



Abivax précise renforcer ainsi son expertise dans le domaine commercial et du développement des affaires afin de favoriser l'évolution de la Société vers la commercialisation future d'obefazimod, un médicament en développement dans la rectocolite hémorragique.





