Abivax: Michael Ferguson nommé directeur commercial

(AOF) - Abivax annonce la nomination de Michael Ferguson en tant que Directeur Commercial. Il sera basé au sein de la nouvelle filiale d’Abivax établie sur la côte Est aux États-Unis. Pierre Courteille, directeur commercial depuis 2015, est nommé Directeur du Business Développement et se concentrera désormais sur les activités de développement des affaires. Il s’agit de favoriser l’évolution de la Société vers la commercialisation future d’obefazimod. Michael Ferguson dispose de plus de 22 ans d’expérience dans l’industrie biopharmaceutique.

Michael Ferguson a passé 13 ans à des postes commerciaux à haute responsabilité chez Shire/Takeda, puis chez Arena Pharmaceuticals, où il était Global Commercial Lead pour Etrasimod pour toutes les indications gastrointestinales. Il est titulaire d'un BS et d'un MBA avec mention en finance de la Pennsylvania State University, ainsi que d'un diplôme d'études supérieures en marketing pharmaceutique de la St. Joseph's University, Philadelphie.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.