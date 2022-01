Abivax : les résultats de la phase 1/2 d’ABX196 dans le cancer du foie présentés à l'ASCO GI

(AOF) - Abivax a annoncé aujourd'hui les résultats détaillés de son étude de phase 1/2 d'ABX196 pour le traitement du carcinome hépatocellulaire (CHC) qui seront présentés lors du congrès " ASCO GI Cancers Symposium " qui se tiendra du 20 au 22 janvier 2022 à San Francisco et en ligne. Dans cet essai, des patients atteints du CHC ayant déjà reçu des prétraitements importants ont été traités avec ABX196 en association avec le nivolumab, un inhibiteur de point de contrôle, dont des patients préalablement exposés à des inhibiteurs de point de contrôle.

Ces résultats entérinent la poursuite du développement clinique d'ABX196 dans le cadre du traitement du CHC.

Le congrès " ASCO GI Cancers Symposium " est l'une des plus importantes conférences internationales pour présenter et échanger sur les avancées les plus récentes, les plus innovantes et les plus prometteuses dans la recherche pour le traitement des cancers de la sphère digestive.

Il est organisé chaque année par l'American Society of Clinical Oncology (ASCO), la principale organisation mondiale de recherche sur le cancer.

LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques. Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires. Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.

