Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abivax: le titre monte, résultats prometteurs dans la RCH information fournie par Cercle Finance • 18/04/2023 à 12:10









(CercleFinance.com) - Le titre Abivax grimpe de plus de 14% mardi à la Bourse de Paris suite à la publication de résultats cliniques positifs pour son traitement expérimental contre la rectocolite hémorragique (RCH).



La société de biotechnologie a dévoilé hier soir les conclusions d'une étude de maintenance de phase 2b menée sur des patients ayant terminé deux ans de traitement quotidien avec son candidat médicament obefazimod.



Après deux ans (96 semaines) d'administration orale quotidienne de 50 mg d'obefazimod, l'analyse a montré un taux de rémission clinique de 52,5% chez 217 patients atteints de rectocolite hémorragique (RCH) modérée à sévère.



Par ailleurs, l'amélioration endoscopique et la rémission endoscopique à deux ans ont été atteintes chez respectivement 59% et 35,9% des patients, précise Abivax.



Suite à ces conclusions, les analystes de Degroof Petercam ont annoncé ce matin avoir relevé à l'achat leur recommandation sur la valeur, avec un objectif de cours ajusté à 13,5 euros.



'De façon générale, la société a fait état d'annonces positives qui devraient permettre de relancer l'intérêt des investisseurs dans la valeur', écrit la maison d'investissement belge dans une note.



Vers 12h00, le titre de la biotech grimpait de 14,4%, ce qui porte à plus de 90% ses gains engrangés depuis le début de l'année.





Valeurs associées ABIVAX Euronext Paris +17.65%