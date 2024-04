Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Abivax: le titre monte, deux analystes se disent optimistes information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 16:00









(CercleFinance.com) - Abivax s'inscrit en nette hausse lundi à la Bourse de Paris et atteint de nouveaux pics annuels, alors que deux analystes américains se disent optimistes sur son candidat médicament phare.



Vers 15h40, l'action de la société de biotechnologie gagne plus de 4%, après avoir atteint au-delà de 15 euros son plus haut niveau depuis le début de l'année.



Au même moment, l'ADS coté sur le Nasdaq progressait de 3% à environ 16,3 dollars.



Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de Guggenheim Securities disent avoir initié la couverture du titre avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 50 dollars.



Dans leur étude, ils expliquent se montrer quant à l'issue de l'essai clinique de phase III sur l'obefazimod dans la rectocolite hémorragique, dont les résultats sont attendus l'an prochain.



Guggenheim - qui estime que cette petite molécule orale pourrait bien devenir le traitement de référence de la maladie - dit s'attendre à des ventes annuelles pouvant totaliser 2,6 milliards de dollars à terme dans les maladies inflammatoire de l'intestin (MICI).



Même son de cloche chez Piper Sandler, qui entame lui aussi le suivi de la valeur avec un conseil 'surpondérer' et une cible de 42 dollars, là encore en raison de son optimisme sur le potentiel de l'obefazimod.



S'il reconnaît que le marché du traitement des MICI est aujourd'hui très chargé, le bureau d'études estime que le traitement d'Abivax se distingue par sa capacité à moduler l'inflammation sans affaiblir le système immunitaire dans son ensemble.



D'après ses estimations, le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise pourrait ainsi atteindre 1,29 milliard d'euros (1,37 milliard de dollars) à horizon 2033.



Mieux, souligne Piper Sandler, l'obefazimod pourrait bien se montrer efficace dans d'autres indications thérapeutiques dans un futur proche, assure-t-il.



Depuis le 1er janvier, la capitalisation boursière d'Abivax a repris plus de 53%, mais le titre s'échange encore à des niveaux inférieurs d'environ 25% à son cours d'introduction de 2015.





