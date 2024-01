Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Abivax: le titre avance après un point sur la stratégie information fournie par Cercle Finance • 22/01/2024 à 10:49









(CercleFinance.com) - Abivax progresse en Bourse de Paris ce lundi après avoir fait le point sur ses perspectives stratégiques pour 2024, ainsi que sur les principales étapes à attendre au cours des 12 prochains mois.



L'entreprise, qui fait partie du 'top 5' des entreprises de biotechnologie ayant levé le plus de capitaux l'an dernier, se dit 'sur la bonne voie' pour exécuter sa feuille de route présentée en septembre 2023.



La biotech dit déjà commencer à se préparer en vue de la commercialisation d'obefazimod, son principal projet, qui fera l'objet de premiers résultats de phase 3 dans la rectocolite hémorragique (RCH) au premier trimestre 2025.



Parallèlement, Abivax dit avoir reçu le statut de nouveau médicament

expérimental (IND) pour une étude de phase 2 concernant obefazimod dans la maladie de Crohn (MC).



Dans son communiqué, l'entreprise souligne que ses opérations sont entièrement financées jusqu'aux annonces prévues des résultats des deux études, que soit dans la RCH et dans la maladie de Crohn.



Concernant la recherche et développement, les travaux menés sur d'autres candidats médicaments potentiels à être sélectionnés à partir de la

bibliothèque de composés d'Abivax se poursuivent.



En ce sens, le premier composé, successeur d'obefazimod, devrait être sélectionné au troisième trimestre 2024, afin de continuer à renforcer le portefeuille de produits, conclut Abivax.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Abivax - qui est aussi entrée sur le Nasdaq en octobre 2023 - progressait de presque 2% lundi matin suite à toutes ces annonces.





