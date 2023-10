Abivax: le projet de cotation aux États-Unis avance

(AOF) - Abivax (-2,27% à 2,66 euros) annonce le dépôt d’un document d’enregistrement Form F-1 auprès de l’US Securities and Exchange Commission (SEC) dans le cadre de son projet d’introduction en bourse sous la forme d’American Depositary Shares (ADS) représentant des actions ordinaires aux États-Unis. La biotech spécialiste de la modulation de la réponse immunitaire chez les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques ajoute qu’un placement concomitant de ses actions ordinaires en Europe et dans d’autres pays en dehors des États-Unis a été réalisé.

Abivax précise que le nombre d'actions ordinaires représentées par chaque ADS, le nombre d'ADSs et d'actions ordinaires offerts et la fourchette de prix de l'Offre Globale " n'ont pas encore été déterminés ". L'offre globale est sujette aux conditions du marché et il n'y a aucune garantie quant à la réalisation de l'offre globale, ni quant au moment où elle serait réalisée.

La société a annoncé en août 2023 son projet de cotation Outre-Atlantique.

Les biotechs mises à rude épreuve

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.