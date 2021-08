Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abivax : le Japon autorise la conduite d'une étude sur la RCH information fournie par Cercle Finance • 17/08/2021 à 18:20









(CercleFinance.com) - Abivax annonce aujourd'hui que l'agence japonaise des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux (PMDA) a approuvé l'essai clinique de phase 1 d'ABX464 qui sera conduit chez des volontaires sains japonais. Si les résultats de cette étude de phase 1 s'avèrent positifs, Abivax sera autorisée à inclure des patients japonais dans le programme de de phase 3 d'ABX464 visant à traiter la rectocolite hémorragique (RCH). Abivax prévoit de lancer son programme clinique global de phase 3 dans la RCH d'ici la fin de l'année. Après avoir annoncé les premiers résultats de l'étude de phase 2b d'ABX464 dans la RCH en mai de cette année, les résultats complets seront communiqués au cours de la première moitié de septembre Hartmut J. Ehrlich, directeur Général d'Abivax, rappelle que 'l'objectif est de rendre ABX464 disponible dans le monde entier, y compris au Japon, où de nombreux patients ont besoin de nouvelles options thérapeutiques.

Valeurs associées ABIVAX Euronext Paris -3.24%