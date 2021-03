ABIVAX : le Dr Sophie Biguenet nommée Directrice Médicale

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

Le Professeur Hartmut J. Ehrlich, Directeur Général d'Abivax, a déclaré : " Les mois à venir seront très importants pour déterminer l'orientation stratégique future d'Abivax, compte tenu des résultats de trois programmes cliniques d'ABX464 attendus au deuxième trimestre 2021, à savoir les résultats de l'étude d'induction de phase 2b dans la rectocolite hémorragique, les données de l'étude d'induction de phase 2a dans la polyarthrite rhumatoïde et les résultats de l'essai de phase 2b/3 chez les patients Covid-19 à risque élevé ".

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, le Dr Biguenet succède au Dr Jean-Marc Steens, qui prendra sa retraite au cours des prochains mois après six ans en tant que Directeur Médical d'Abivax.

(AOF) - Abivax a annoncé la nomination du Dr Sophie Biguenet en tant que Directrice Médicale à compter du 1er mars 2021. Le Dr Biguenet dispose de 25 ans d'expérience dans le secteur académique ainsi que dans l'industrie biopharmaceutique. Elle apporte une grande expertise internationale dans le développement clinique, ayant mené à terme l'enregistrement de nombreux nouveaux médicaments dans différents domaines thérapeutiques, notamment dans l'immunologie, la virologie et les maladies du foie.

