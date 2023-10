Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abivax: lancement de son IPO au Nasdaq information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 08:55









(CercleFinance.com) - Abivax a annoncé hier le début des roadshows dans le cadre de son projet d'offre, sous réserve des conditions de marché et d'autres conditions, de 18.675.500 actions ordinaires de la Société dans le cadre d'une offre au public d'American Depositary Shares (ADS).



Tous les titres faisant l'objet de l'Offre Globale seront des titres nouvellement émis par la Société. La Société a demandé l'inscription de ses ADS sur le Nasdaq Global Market sous le symbole ' ABVX '. Les actions ordinaires de la Société sont admises aux négociations sur Euronext Paris sous le symbole ' ABVX'.



' Au cours actuel (12,54E à la clôture du 16 octobre 2023), cela pourrait représenter une AK de 234mE et jusqu'à 269mE en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation (soit près de 247m$ et 284m$) ' indique ce matin Invest Securities.





Valeurs associées ABIVAX Euronext Paris -1.44%