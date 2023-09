Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abivax: la nouvelle feuille de route est présentée information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 12:36









(CercleFinance.com) - Abivax a dévoilé jeudi une nouvelle feuille de route stratégique axée sur la préparation à la commercialisation potentielle de son candidat médicament phare dans le traitement des maladies inflammatoires

chroniques de l'intestin (MICI).



La société biopharmaceutique se dit prête à écrire un nouveau chapitre en renforçant sa présence aux Etats-Unis, où l'entreprise travaille actuellement sur l'extension de la protection des brevets d'obefazimod, sa principale molécule.



Abivax indique avoir recruté une équipe dirigeante expérimentée afin de soutenir la préparation de la commercialisation d'obefazimod aux Etats-Unis.



La société, qui a bouclé cette année deux financements en fonds propre et par emprunt auprès d'investisseurs de premier plan, explique disposer d'une trésorerie disponible de 118 millions d'euros qui devrait lui permettre de financer ses opérations jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2024.



Au-delà de ses récents tirages, son horizon de financement pourrait être étendu jusqu'au quatrième trimestre 2024 grâce à un financement supplémentaire de 90 millions d'euros par emprunt existants.



Abivax ajoute avoir l'intention de continuer à évaluer les opportunités en vue d'accroître son capital et d'atteindre ses objectifs en matière de développement clinique, sachant que des résultats clés sont attendus jusqu'en 2026.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action se repliait de 4% jeudi suite à toutes ces annonces.





