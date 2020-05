Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abivax : financement de la part de Bpifrance Cercle Finance • 18/05/2020 à 13:17









(CercleFinance.com) - Abivax annonce que Bpifrance a approuvé un financement de 36 millions d'euros pour l'essai de Phase 2b/3 d'ABX464 dans le Covid-19 ainsi que pour la hausse de la production et les coûts supplémentaires du programme clinique et du développement d'ABX464. Ce financement non-dilutif se compose de 20,1 millions de subvention et de 15,9 millions d'avance remboursable en cas de succès du projet. Il permettra de financer entièrement le consortium d'Abivax (dont le CHU de Nice), afin de mener l'essai. Dès que les démarches administratives et réglementaires françaises et européennes seront achevées, le financement s'étendra sur une courte période d'un an et inclura les dépenses à compter du 1er février 2020.

Valeurs associées ABIVAX Euronext Paris +14.75%