ABIVAX : feu vert de la FDA pour le lancement d'essais cliniques avec ABX464

(AOF) - Abivax a annoncé l'approbation par la Food and Drug Administration (FDA) d'une demande d'IND (Investigational New Drug ) pour son candidat médicament phare ABX464, permettant l'initiation d'essais cliniques aux États-Unis pour traiter les patients atteints de rectocolite hémorragique (RCH) modérée à sévère. La société de biotechnologie au stade clinique précise que le recrutement des premiers patients aux États-Unis dans l'étude clinique de Phase 2b ABX464-103 actuellement en cours est attendu pour le deuxième trimestre 2020.

Elle ajoute que dans tous les essais cliniques, ABX464 a montré une bonne tolérance et aucun effet indésirable grave, lié à ABX464, n'a été signalé. Les effets indésirables les plus souvent rapportés sont des céphalées, des douleurs abdominales et des diarrhées, essentiellement d'intensité légère ou modérée.